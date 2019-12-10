Пожежа в Одесі: потерпілим виплатять 3 млн грн компенсації. Фото: Liga.net

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Грошова компенсація постраждалим і сім’ям людей, які загинули внаслідок пожежі в одеському коледжі, становитиме 3 млн грн.

Розпорядження про виплату одноразової матеріальної допомоги вже підписано. Сумму в 3 млн грн виділять із резервного фонду бюджету Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций під час спільного з заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим прес-брифінгу.

Чиновник не уточнив, хто конкретно і в якому розмірі отримає компенсацію. На ці питання він пообіцяв відповісти згодом.

Куций запропонував виділити кошти на допомогу потерпілим унаслідок пожежі також із військового бюджету та від Кабінету міністрів.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу по вулиці Троїцькій сталася вранці 4 грудня. Її гасили кілька діб. Унаслідок трагедії, за останніми даними, загинули 12 осіб, ще 30 людей постраждали, а четверо залишаються зниклими безвісти.

Слідство розглядає як версію несправного електрообладнання, так і умисний підпал.

Як відомо, директору коледжу сьогодні було оголошено підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.