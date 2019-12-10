Пожар в Одессе: пострадавшим выплатят 3 млн грн компенсации. Фото: Liga.net

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Денежная компенсация пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в одесском колледже составит 3 млн грн.

Распоряжение о выплате единовременной материальной помощи уже подписано. Сумму в 3 млн грн выделят из резервного фонда бюджета Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый во время совместного с замминистра внутренних дел Сергеем Яровым пресс-брифинга.

Чиновник не уточнил, кто именно и в каком размере получит компенсацию. На эти вопросы он пообещал ответить позже.

Куцый предложил выделить средства на помощь пострадавшим в результате пожара также из военного бюджета и от Кабинета министров.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой произошел утром 4 декабря. Его тушили несколько суток. В результате трагедии, по последним данным, погибли 12 человек, еще 30 человек пострадали, а четверо считаются пропавшими без вести.

Следствие рассматривает как версию неисправного электрооборудования, так и умышленный поджог.

Как известно, директору колледжа сегодня объявили ​​подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.