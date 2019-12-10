Пожар в Одессе: директору колледжа объявлено подозрение в служебной халатности

Во время пожара в Одессе, фото: ГСЧС

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Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в результате недавнего пожара погибли 12 человек, объявлено подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех, сообщает прес-служба МВД.

Бех отметил, что следствие еще продолжается и есть другие фигуранты этого дела. Глава одесской полиции также сообщил, что первые наработки показывают грубые нарушения пожарной безопасности в учреждении — фактическую невозможность эвакуации людей.

Кроме того, правоохранители планируют проверить, использовало ли руководство учебного заведения должным образом имеющиеся средства. Бех подчеркнул, что в колледже на платной основе обучалось более 600 студентов, которые за год платили от 10 до 14 тыс. грн.

Поэтому в колледже были средства, чтобы обеспечить нормальную безопасность детей, — убежден глава Нацполиции Одесской области.

Также стало известно, что правоохранители рассматривают еще одну версию причин трагедии в одесском колледже — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в связи с трагедией в Одессе МВД инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов об ужесточении наказания за преступную халатность.