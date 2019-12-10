Пожежа в Одесі: директорові коледжу оголошена підозра в службовій недбалості

Під час пожежі в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n130631-pojeja-v-odesi-dyrektorovi-koledju-ogoloshena-pidozra-v-slujboviy-nedbalosti.html

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Директорові Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де внаслідок нещодавньої пожежі загинули 12 осіб, оголошена підозра в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех, повідомляє прес-служба МВС.

Бех зазначив, що слідство ще триває й є інші фігуранти цієї справи. Очільник одеської поліції також повідомив, що перші напрацювання показують грубі порушення пожежної безпеки в закладі — фактичну неможливість евакуації людей.

Крім того, правоохоронці планують перевірити, чи керівництво навчального закладу використовувало належним чином наявні кошти. Бех наголосив, що у коледжі на платній основі навчалося понад 600 студентів, які за рік сплачували від 10 до 14. тис. грн.

Тому в коледжі були кошти, щоб забезпечити нормальну безпеку дітей, — переконаний очільник Нацполіції Одещини.

Також стало відомо, що правоохоронці розглядають ще одну версію причин трагедії в одеському коледжі — необережна поведінка з вогнем.

Нагадаємо, у зв’язку з трагедією в Одесі МВС ініціює подання до Кабінету міністрів пакету законопроектів про посилення покарання за злочинне недбальство.