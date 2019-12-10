Закон о государственном языке пытаются отменить в "Слуге народа". Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n130627-v-rade-planiruut-otmetit-zakon-o-gosyazyke.html

Ракурс

Закон о языке могут отменить. Соответствующий законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу, в Верховной Раде зарегистрировал депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Свои действия «слуга народа» аргументировал в Facebook решением Венецианской комиссии о том, что языковой закон в Украине якобы не обеспечивает баланса между украинским и языках нацменьшинств.

Нардеп утверждает, что действующий закон о государственном языке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Бужанский считает, что документ направлен на дискриминацию носителей других языков, прежде всего, русского.

Также, по мнению народного избранника, закон о государственном языке унижает украиноязычную литературу, делая ее неконкурентной, и не дает ей возможности «расти и развиваться».

Бужанский считает, что отмена действующего языкового закона откроет возможности для написания нового документа. К его обсуждению он призвал жителей всей Украины, деятелей культуры и представителей СМИ.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в языковом законе учтены все рекомендации Венецианской комиссии об интересах национальных меньшинств согласно международным обязательствам Украины.

Языковой закон обязывает чиновников в Украине общаться на работе на государственном языке, обычные же граждане должны владеть им и использовать в публичных сферах (образование, наука, культура, телевидение, книгопечатание, сфера обслуживания, юридические услуги, здравоохранение, транспорт, деятельность общественных организаций и партий). Также знание украинского является условием получения гражданства Украины.