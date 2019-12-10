Закон про державну мову намагаються скасувати у "Слузі народу" . Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n130627-u-radi-planuut-vidminyty-zakon-pro-derjavnu-movu.html

Ракурс

Закон про мову можуть скасувати. Відповідний законопроект про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність, у Верховній Раді зареєстрував депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський.

Свої дії «слуга народу» аргументував у Facebook рішенням Венеційської комісії про те, що мовний закон в Україні нібито не забезпечує балансу між українською та мовами нацменшин.

Нардеп стверджує, що чинний закон про державну мову не має нічого спільного із захистом і розвитком української мови. Бужанський вважає, що документ спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, насамперед, російської.

Також, на думку народного обранця, закон про державну мову принижує україномовну літературу, роблячи її неконкурентною, та не дає їй можливості «рости і розвиватися».

Бужанський вважає, що скасування чинного мовного закону відкриє можливості для написання нового документа. До його обговорення він закликав жителів всієї України, діячів культури і представників ЗМІ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у мовному законі враховано всі рекомендації Венеційської комісії щодо інтересів національних меншин відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Мовний закон зобов’язує посадовців в Україні спілкуватися на роботі державною мовою, звичайні ж громадяни мають володіти нею та використовувати у публічних сферах (освіта, наука, культура, телебачення, книгодрукування, сфера обслуговування, юридичні послуги, охорона здоров’я, транспорт, діяльність громадських організацій і партій). Також знання української є умовою набуття громадянства України.