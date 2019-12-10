Трампу выдвинули официальные обвинения по делу об импичменте. Фото: flickr.com

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Ракурс

Конгресс США выдвинул официальное обвинение президенту Дональду Трампу в рамках дела о его импичменте.

Соответствующее решение приняли в Палате представителей — нижней палате американского Конгресса. Об этом заявил демократ и глава Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей Джерольд Надлер. Об этом 10 декабря сообщает газета The Hill.

По словам Надлера, есть два официальных обвинения в совершении «особо тяжких преступлений и проступков». Трамп подозревается в злоупотреблении властью и препятствованию Конгрессу в расследовании дела об импичменте. Конституция США предусматривает, что это является основанием для объявления импичмента президенту.

Для президента это неисправимое преступление — использовать полномочия своего офиса для личной выгоды, — заявил Надлер.

Обвинения, которые выдвигаются Трампу, связанные со скандалом вокруг телефонного разговора главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ пишут, что юридический комитет проголосует за проект с обвинениями 13 декабря, а Палата представителей рассмотрит его на следующей неделе.

Как известно, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за скандального разговора с Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались первые открытые слушания по процедуре импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Уже свидетельствовали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор, заместитель государственного секретаря Джордж Кент, бывший посол США в Украине Мари Йованович.