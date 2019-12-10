Трампу висунули офіційні обвинувачення у справі про імпічмент. Фото: flickr.com

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Ракурс

Конгрес США висунув офіційні обвинувачення президенту Дональду Трампу у межах справи щодо його імпічменту.

Відповідне рішення ухвалили у Палаті представників — нижній палаті американського Конгресу. Про це заявив демократ і глава Комітету з питань судочинства Палати представників Джерольд Надлер. Про це 10 грудня повідомляє газета TheHill.

За словами Надлера, є два офіційні обвинувачення в скоєнні «особливо тяжких злочинів і проступків». Трамп підозрюється у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент. Конституція США передбачає, що це є підставою для оголошення імпічменту президенту.

Для президента це непоправний злочин — використовувати повноваження свого офісу для особистої вигоди, — заявив Надлер.

Обвинувачення, які висуваються Трампу, пов’язані зі скандалом навколо телефонної розмови глави США з президентом України Володимиром Зеленським.

ЗМІ пишуть, що юридичний комітет проголосує за проект з обвинуваченнями 13 грудня, а Палата представників розгляне його наступного тижня.

Як відомо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через скандальну телефонну розмову із Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі розпочалися перші відкриті слухання щодо процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Вже свідчили очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор, заступник державного секретаря Джордж Кент, колишній посол США в Україні Марі Йованович.