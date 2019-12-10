Путін придумав, як пояснити відмову від українського контролю над кордоном. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n130644-putin-prydumav-yak-poyasnyty-vidmovu-vid-ukrayinskogo-kontrolu-nad-kordonom.html

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Володимир Путін боїться українців, запевняючи, що вони можуть влаштувати «другу Сребреницю» на Донбасі. Так він пояснив відмову від повернення кордону між ОРДЛО та Росією під контроль України.

Українська сторона постійно ставить питання: «дайте нам можливість закрити кордон військами». Ну я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде, ось і все, — заявив Путін сьогодні на зборах чиновників, які мають займатися правами людини у РФ, пише ТАСС.

Як відомо, події у Сребрениці, які відбувалися під час Боснійської війни 13−22 липня 1995 року, визнано одним із наймасштабніших воєнних злочинів в історії сучасної Європи. Тоді відбулося сплановане масове вбивство боснійськими сербами близько 8 тис. чоловіків-мусульман. Гаазький трибунал у 2007 році визнав різанину в Сребрениці геноцидом.

Путін також заявив, що обговорював із президентом України Володимиром Зеленським питання переслідування бойовиків ЛДНР і вимагав для них амністії.

Лідер країни-агресора також повторив свої вчорашні заяви про необхідність «надання гарантій захисту» жителям окупованих територій, після чого Україна нібито отримає контроль над окупованою ділянкою східного кордону.

У свою чергу його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що вчора в Парижі у президентів України і Росії було коротке спілкування про двосторонні відносини. При цьому Зеленському та Путіну не вдалося вийти на вирішення питань транзиту газу та врегулювання судових претензій.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулося засідання «нормандської четвірки», до якої входять Україна, Росії, Франція та Німеччина. Учасники переговорів засідали понад 10 годин, у тому числі було проведено двосторонні зустрічі, за підсумками яких узгоджено кілька пунктів, виконати які необхідно в найближчі чотири місяці. Після цього відбудеться нова «нормандська зустріч».

Однією з головних є домовленість про обмін полоненими між Україною й ОРДЛО за принципом «всіх встановлених на всіх встановлених». Терористи ДНР вже повідомили, що готові віддати 53 людини. Зеленський же анонсував повернення понад 70 українців.