Путин придумал, как объяснить отказ от украинского контроля над границей. Фото: ИноСМИ

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Владимир Путин боится украинцев, уверяя, что они могут устроить «вторую Сребреницу» на Донбассе. Так он объяснил отказ от возвращения границы между ОРДЛО и Россией под контроль Украины.

Украинская сторона все время ставит вопрос: «дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все, — заявил Путин сегодня на собрании чиновников, которые должны заниматься правами человека в РФ, пишет ТАСС.

Как известно, события в Сребренице, произошедшие во время Боснийской войны 13−22 июля 1995 года, признаны одним из самых масштабных военных преступлений в истории современной Европы. Тогда произошло спланированное массовое убийство боснийскими сербами около 8 тыс. мужчин-мусульман. Гаагский трибунал в 2007 году признал резню в Сребренице геноцидом.

Путин также заявил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы преследования боевиков ЛДНР и требовал для них амнистии.

Лидер страны-агрессора также повторил свои вчерашние заявления о необходимости «предоставления гарантий защиты» жителям оккупированных территорий, после чего Украина якобы получит контроль над оккупированным участком восточной границы.

В свою очередь его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вчера в Париже у президентов Украины и РФ было краткое общение о двусторонних отношениях. При этом Зеленскому и Путину не удалось выйти на решение вопросов транзита газа и урегулирование судебных претензий.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялось заседание «нормандской четверки», в которую входят Украина, России, Франция и Германия. Участники переговоров заседали более 10 часов, в том числе были проведены двусторонние встречи, по итогам которых согласованы несколько пунктов, выполнить которые необходимо в ближайшие четыре месяца. После этого состоится новая «нормандская встреча».

Одной из главных является договоренность об обмене пленными между Украиной и ОРДЛО по принципу «всех установленных на всех установленных». Террористы ДНР уже сообщили, что готовы отдать 53 человека. Зеленский же анонсировал возвращение более 70 украинцев.