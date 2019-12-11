Скріншот із серіалу «Слуга народу».

https://racurs.ua/ua/n130659-serial-sluga-narodu-vpershe-pokajut-na-rosiyskomu-tb-reakciya-socmerej-foto.html

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Серіал «Слуга народу» із президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі покажуть на російському телебаченні.

Українську політичну комедію транслюватимуть на розважальному телеканалі ТНТ. Керівництво телеканалу анонсувало, що серіал буде вперше показаний на російському ТБ. Там закликали «дивитись версію Зеленського, яка вдалась». Серіал показуватимуть у будні дні, о 19.00. Першу серію покажуть вже сьогодні, 11 грудня. Про це повідомляється на сайті ТНТ.

Як відомо, «Слуга народу» — комедійний політичний телевізійний серіал, який розповідає історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька. Серіал складається з трьох сезонів.

Тим часом користувачі соціальних мереж відреагували на показ серіалу із Зеленським в Росії.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що відома російська IT-компанія «Яндекс», сервіси котрої заблоковані в Україні, придбала права на серіал «Слуга народу». Користувачі інтернету зможуть побачити його на заблокованому в Україні ресурсі «Кинопоиск», де серіал буде доступний за підпискою.