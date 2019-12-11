Затримання. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130658-gotuvav-terakt-u-polschi-zatrymaly-ukrayincya.html

Ракурс

У Польщі затримали українця, який планував здійснити терористичний акт у місті Пулави. Громадянин України хотів підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля одного з торгових центрів.

Затримання проводилося на вимогу прокуратури Польщі, повідомляє RMF24.pl.

За словами прокурора, українець останнім часом притримувався радикальних поглядів, а два місяці тому прийняв іслам і отримав нове ім’я Мохамед.

Українець тісно спілкувався з людьми, які могли допомогти йому у виробництві саморобної бомби, вивчав в інтернеті матеріали, по кустарному виготовленню вибухових речовин, а також купував різні хімічні речовини, які могли бути використані для виробництва вибухівки.

Українець також хотів придбати автомобіль, який планував використовувати для проведення теракту.

Затриманий українець проживав у Пулавах, але періодично відвідував Варшаву. У столиці Польщі він часто зустрічався з радикальними ісламістами. Українець спілкувався з вихідцями із Таджикистану і Чечні. Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки за місцем проживання даних осіб.

Громадянин України затриманий 4 грудня, а 6 грудня його тимчасово заарештували. За підготовку теракту українцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.