Готував теракт: у Польщі затримали українцяhttps://racurs.ua/ua/n130658-gotuvav-terakt-u-polschi-zatrymaly-ukrayincya.htmlРакурс
У Польщі затримали українця, який планував здійснити терористичний акт у місті Пулави. Громадянин України хотів підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля одного з торгових центрів.
Затримання проводилося на вимогу прокуратури Польщі, повідомляє RMF24.pl.
За словами прокурора, українець останнім часом притримувався радикальних поглядів, а два місяці тому прийняв іслам і отримав нове ім’я Мохамед.
Українець тісно спілкувався з людьми, які могли допомогти йому у виробництві саморобної бомби, вивчав в інтернеті матеріали, по кустарному виготовленню вибухових речовин, а також купував різні хімічні речовини, які могли бути використані для виробництва вибухівки.
Українець також хотів придбати автомобіль, який планував використовувати для проведення теракту.
Затриманий українець проживав у Пулавах, але періодично відвідував Варшаву. У столиці Польщі він часто зустрічався з радикальними ісламістами. Українець спілкувався з вихідцями із Таджикистану і Чечні. Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки за місцем проживання даних осіб.
Громадянин України затриманий 4 грудня, а 6 грудня його тимчасово заарештували. За підготовку теракту українцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.