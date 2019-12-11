Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Затримання. Фото: Укрінформ

Готував теракт: у Польщі затримали українця

11 гру 2019, 08:55
999

У Польщі затримали українця, який планував здійснити терористичний акт у місті Пулави. Громадянин України хотів підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля одного з торгових центрів.

Затримання проводилося на вимогу прокуратури Польщі, повідомляє RMF24.pl.

За словами прокурора, українець останнім часом притримувався радикальних поглядів, а два місяці тому прийняв іслам і отримав нове ім’я Мохамед.

Українець тісно спілкувався з людьми, які могли допомогти йому у виробництві саморобної бомби, вивчав в інтернеті матеріали, по кустарному виготовленню вибухових речовин, а також купував різні хімічні речовини, які могли бути використані для виробництва вибухівки.

Українець також хотів придбати автомобіль, який планував використовувати для проведення теракту.

Затриманий українець проживав у Пулавах, але періодично відвідував Варшаву. У столиці Польщі він часто зустрічався з радикальними ісламістами. Українець спілкувався з вихідцями із Таджикистану і Чечні. Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки за місцем проживання даних осіб.

Громадянин України затриманий 4 грудня, а 6 грудня його тимчасово заарештували. За підготовку теракту українцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше