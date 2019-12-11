Задержание. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n130658-gotovil-terakt-v-polshe-zaderjali-ukrainca.html

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В Польше задержали украинца, который планировал совершить террористический акт в городе Пулавы. Гражданин Украины хотел подорвать начиненный взрывчаткой автомобиль возле одного из торговых центров.

Задержание проводилось по требованию прокуратуры Польши, сообщает RMF24.pl.

По словам прокурора, украинец в последнее время придерживался радикальных взглядов, а два месяца назад принял ислам и получил новое имя Мохамед.

Украинец тесно общался с людьми, которые могли помочь ему в производстве самодельной бомбы, изучал в интернете материалы, по кустарному производству взрывчатых веществ, а также покупал различные химические вещества, которые могли быть использованы для создания взрывчатки.

Украинец также хотел приобрести автомобиль, который планировал использовать для проведения теракта.

Задержанный украинец проживал в Пулавах, но периодически посещал Варшаву. В столице Польши он часто встречался с исламистами, придерживающимися радикальных взглядов. Украинец общался с выходцами из Таджикистана и Чечни. Агентство внутренней безопасности Польши провело обыски по месту жительству данных лиц.

Гражданин Украины задержан 4 декабря, а 6 декабря его временно арестовали. За подготовку теракта украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.