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Ракурс
Флаги Украины и Латвии. Фото: Укринформ

В Латвию на реабилитацию отправились 11 бывших узников Кремля

11 дек 2019, 08:17
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На реабилитацию в Латвию отправились 11 бывших узников Кремля. Среди освобожденных политзаключенных, которые уехали в Прибалтику, Павел Гриб и Эдем Бекиров.

Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ).

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс заявил, что в Латвии хорошо понимают и поддерживают борьбу украинцев. Данная программа включает в себя не только реабилитацию, но и встречи с латвийскими школьниками и чиновниками. Посол убежден, что бывшие политзаключенные смогут рассказать о происходящих в Украине событиях и борьбе украинцев с российской агрессией.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда сообщила, что в нормативные документы уже были внесены соответствующие изменения, которые позволяют оказывать материальную и правовую поддержку семьям политзаключенным, которые отбывают наказания в России.

Также министерство подготовило законопроект о социальной защите политзаключенных, который в скором времени будет передан на рассмотрение в парламент.

Источник: Ракурс


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