Прапори України і Латвії. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130657-do-latviyi-na-reabilitaciu-vyrushyly-11-kolyshnih-v-yazniv-kremlya.html

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На реабілітацію до Латвії вирушили 11 колишніх в’язнів Кремля. Серед звільнених політв’язнів, які поїхали до Прибалтики, Павло Гриб і Едем Бекіров.

Про це повідомила прес-служба міністерства з питань окупованих територій (МінТОТ).

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс заявив, що у Латвії добре розуміють і підтримують боротьбу українців. Дана програма включає в себе не тільки реабілітацію, а й зустрічі з латвійськими школярами і чиновниками. Посол переконаний, що колишні політв’язні зможуть розповісти про події в Україні події і боротьбу українців із російською агресією.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда повідомила, що в нормативні документи вже були внесені відповідні зміни, які дозволяють надавати матеріальну і правову підтримку сім’ям політв’язням, які відбувають покарання в Росії.

Також міністерство підготувало законопроект про соціальний захист політв’язнів, який незабаром буде переданий на розгляд до парламенту.