Скриншот из сериала «Слуга народа».

https://racurs.ua/n130659-serial-sluga-naroda-vpervye-pokajut-na-rossiyskom-tv-reakciya-socsetey-foto.html

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Сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли покажут на российском телевидении.

Украинскую политическую комедию будут транслировать на развлекательном телеканале ТНТ. Руководство телеканала анонсировало, что сериал будет впервые показан на российском ТВ. Там призвали «смотреть версию Зеленского, которая удалась». Сериал будут показывать в будние дни, в 19.00. Первую серию покажут уже сегодня, 11 декабря. Об этом сообщается на сайте ТНТ.

Как известно, «Слуга народа» — комедийный политический телевизионный сериал, который рассказывает историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Сериал состоит из трех сезонов.

Тем временем пользователи социальных сетей отреагировали на показ сериала с Зеленским в России.

Напомним, в мае сообщалось, что известная российская IT-компания «Яндекс», сервисы которой заблокированы в Украине, приобрела права на сериал «Слуга народа». Пользователи интернета смогут увидеть его на заблокированном в Украине ресурсе «Кинопоиск», где сериал будет доступен по подписке.