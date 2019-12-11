Дела против Порошенко: Слуга народа готова проголосовать за снятие иммунитета, фото — ZiK

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Ракурс

Монобольшинство в Верховной Раде, состоящяя из представителей партии «Слуга народа», готово проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с экс-президента Петра Порошенко

Об этом заявила нардеп Ирина Верещук по результатам заседания фракции «Слуги народа», которое состоялось во вторник.

Она рассказала, что не знает ни одного нардепа СН, который отказался бы голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко, сообщает «112 Украина».

Об отдельном голосовании, которое проводила «Слуга народа» накануне, писал в Фейсбук и еще один представитель монобольшинства Александр Дубинский. Он раскритиковал проведение такого голосования, поскольку этот факт, по словам нардепа, дает возможность руководству фракции затормозить снятие иммунитета с Порошенко.

Нежелание Рябошапки (генпрокурора — «Ракурс») снимать неприкосновенность с Порошенко (вследствие договорняка с ним) перекладут на фракцию, — считает Дубинский.

Верещук была не единственной из «слуг народа», которая во время шоу «Пульс» в эфире канала «112 Украина» заявила о готовности снять депутатскую неприкосновенность с пятого президента и лидера партии «Европейская солидарность». Нардеп от СН Евгений Шевченко заявил, что и он будет голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко.

5 декабря «Ракурс» сообщал, что ГБР готовит новое подозрение Порошенко. Оно касается незаконного назначения заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Вчера бюро открыло уголовное производство против Порошенко. Дело касается факта возможной государственной измены из-за согласование комплекса мер по выполнению минских соглашений. Порошенко якобы договаривался о восстановлении территориальной целостности Украины с представителями ОРДЛО осознавая, что Россия является стороной конфликта. Ранее сообщалось, что юрист Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о возможной государственной измене Порошенко.

Экс-президента также обвиняли в незаконности приказа, который он отдал год назад. Речь шла о переводе нескольких судов ВМС из Одессы в Мариуполь. Во время рейда россияне захватили их в плен в районе Керченского пролива.