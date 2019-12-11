У Чернігові на гепатит А захворіла 41 особа. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n130664-spalah-virusnogo-gepatytu-a-u-chernigovi-zahvorily-ponad-40-osib-bilshist-iz-nyh-dity.html

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Спалах вірусного гепатиту A триває у Чернігові, кількість хворих зросла до 41 особи.

Вірус зафіксували в Чернігівській загальноосвітній школі № 7. Наразі тривають протиепідемічні заходи. Про це повідомили в державній установі «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Зазначається, що станом на 10 грудня зареєстрований 41 хворий, серед них 30 дітей та 11 дорослих. У них всіх медики підтвердили лабораторно діагноз вірусного гепатиту A середнього ступеня тяжкості. У 35 хворих діагноз підтвердили імунологічно, а госпіталізували 39 хворих. Станом на вчора зі стаціонару виписали 31 особу.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня гепатит A міг уразити 15 учнів школи № 7 у Чернігові. Першого учня госпіталізували з діагнозом гепатит A 21 жовтня. А 27 жовтня, ще 12 учнів і співробітниця харчоблоку цієї школи були доставлені до медустанови. Лікарі також запідозрили у них гепатит A.