Боротьба з корупцією: слідчого СБУ засуджено до 7 років за хабар

Суд. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n130665-borotba-z-korupciieu-slidchogo-sbu-zasudjeno-do-7-rokiv-za-habar.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні все ж ведеться. Днями Верховний суд виніс рішення про позбавлення волі строком на сім років співробітника слідчого підрозділу СБУ за отримання хабара у розмірі 300 тис. грн.

Верховний суд розглянув касаційні скарги захисту на вирок Сихівського районного суду міста Львова та рішення Львівського апеляційного суду, згідно яким співробітник слідчого підрозділу СБУ був засуджений до семи років шести місяців позбавлення волі, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

Слідчий СБУ звинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Засуджений своєї провини не визнав. Представники захисту вимагали скасувати вирок і рішення апеляційного суду, а кримінальне провадження закрити.

Верховний суд виніс рішення, в якому засудив обвинуваченого до семи років позбавлення волі, та залишив вирок без змін у частині позбавлення засудженого всіх військових звань, права займати протягом трьох років посади в органах державної влади, а також конфіскації майна.

Як раніше писав «Ракурс», у Чернівецькій області затримали двох прикордонників, які брали хабарі за незаконне перевезення сигарет через кордон.