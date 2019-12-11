Справи Порошенка: екс-прем’єр Швеції присоромив Зеленського через переслідування попередника, фото — LiveJournal

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Колишній прем'єр-міністр Швеції та голова МЗС цієї країни Карл Більдт присоромив президента України Володимира Зеленського через переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Більдт порівняв Зеленського з президентом-утікачем Віктором Януковичем, який свого часу дуже швидко розпочав переслідування своєї суперниці на президентських виборах Юлії Тимошенко.

У своєму Твіттер Більдт охарактеризував відкриття кількох проваджень проти Порошенка «найгіршим проявом України».

Україна в гіршому своєму прояві. Янукович посадив у в’язницю Тимошенко за сфабрикованим позовом, а тепер Зеленський хоче зробити те ж саме. Сором! — написав Більдт.

У такий спосіб він прокоментував новину про відкриття ДБР провадження проти Порошенка за фактом підписання мінських угод.

Карл Більдт — шведський політичний діяч, дипломат, прем'єр-міністр Швеції з 1991 року по 1994 рік. Він очолював місії ЄС в колишній Югославії, був спецпосланцем Генерального секретаря ООН на Балканах. До жовтня 2014 року Більдт очолював дипломатію Швеції.