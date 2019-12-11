Парламентский комитет обсуждает оборот земель с/х назначения. Фото: infoindustria.com.ua

https://racurs.ua/n130668-komitet-rady-obsujdaet-obraschenie-zemel-selskohozyaystvennogo-naznacheniya-translyaciya.html

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики 11 декабря проводит заседание.

Народные депутаты обсуждают вопрос оборота земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал направление письма председателю ВРУ Дмитрию Разумкову о включении в повестку дня Верховной Рады Украины законопроекта № 2548 о внесении изменений в законодательство относительно государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом шла речь в трансляции заседания.

Как известно, в последнее время в Украине остро стоит вопрос внедрения рынка земли в Украине. На снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения настаивает действующая власть. Зато социологический опрос показал, что введение рынка земли в Украине поддерживают лишь 29% украинцев. Против принятия Верховной Радой закона о земельном рынке выступают 64% граждан.

Напомним, в Верховной Раде подняли вопрос о покупке украинцами земли, которые имеют двойное гражданство. Нардепы считают, что за подобные действия покупатели должны нести уголовную ответственность.