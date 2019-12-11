Скарги про ями і затори на дорогах «Укравтодор» збиратиме через GPS-додаток

Скарги про ями на дорогах «Укравтодор» збиратиме через GPS-додаток, фото — Radioclub.ua

https://racurs.ua/ua/n130678-skargy-pro-yamy-i-zatory-na-dorogah-ukravtodor-zbyratyme-cherez-gps-dodatok.html

Ракурс

«Укравтодор» розпочав збирати інформацію про ями на дорогах, неприбраний сніг, затори та інші незручності для водіїв через GPS-додаток. Мінінфраструктури започаткувало пілотний проєкт співпраці з GPS-навігатором Waze.

Прес-служба відомства розповіла, що система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Згодом вона функціонуватиме у всій країні.

Скарги на поганий стан доріг від користувачів програми збираються в єдину базу, яку аналізує в режимі онлайн «Укравтодор». Відомство планує у такий спосіб зібрати повну інформацію про стан покриття, оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через ДТП.

Водії можуть надавати інформацію в базу Waze з точними GPS-координатами, фотографіями та власними коментарями.

В «Укравтодорі», крім того, цілодобово працює аналітично-диспетчерська група, яка приймає скарги від громадян за телефоном 044—287−11−40.

Мобільний додаток Waze дозволяє відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу, прокладати оптимальні маршрути, дізнаватися про розташування радарів швидкості, камер фіксації проїзду на червоне світло.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв про перші результати реалізації проекту зважування в русі вантажного автотранспорту WiM. Вже за перший місяць роботи показала свою ефективність. Лише один майданчик WiM-2, який встановлений ​​на трасі Київ-Чоп, зафіксував понад 200 випадків перевантаження автомобілів.