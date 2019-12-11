Жалобы о ямах и пробках на дорогах «Укравтодор» будет собирать через GPS-приложение

Жалобы о ямах на дорогах "Укравтодор" будет собирать через GPS-приложение, фото - Radioclub.ua

https://racurs.ua/n130678-jaloby-o-yamah-i-probkah-na-dorogah-ukravtodor-budet-sobirat-cherez-gps-prilojenie.html

Ракурс

«Укравтодор» начал собирать информацию о ямах на дорогах, неубранном снеге, пробках и других неудобствах для водителей с помощью GPS-приложения. Мининфраструктуры начало пилотный проект сотрудничества с GPS-навигатором Waze.

Пресс-служба ведомства рассказала, что система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Впоследствии она будет функционировать по всей стране.

Жалобы на плохое состояние дорог пользователей программы собираются в единую базу, которую анализирует в режиме онлайн «Укравтодор». Ведомство планирует таким образом собирать полную информацию о состоянии покрытия, оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за ДТП.

Водители могут предоставлять информацию в базу Waze с точными GPS-координатами, фотографиями и собственными комментариями.

В «Укравтодоре», кроме того, круглосуточно работает аналитическая диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан по телефону 044−287−11−40.

Мобильное приложение Waze позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, камер фиксации проезда на красный свет.

Недавно «Ракурс» сообщал о первых результатах реализации проекта взвешивания в движении грузового автотранспорта WiM. Уже в первый месяц работы она показала свою эффективность. Только одна площадка WiM-2, установленная на трассе Киев — Чоп, зафиксировала более 200 случаев перегрузки автомобилей.