Жалобы о ямах и пробках на дорогах «Укравтодор» будет собирать через GPS-приложение

Жалобы о ямах и пробках на дорогах «Укравтодор» будет собирать через GPS-приложениеhttps://racurs.ua/n130678-jaloby-o-yamah-i-probkah-na-dorogah-ukravtodor-budet-sobirat-cherez-gps-prilojenie.htmlРакурс
«Укравтодор» начал собирать информацию о ямах на дорогах, неубранном снеге, пробках и других неудобствах для водителей с помощью GPS-приложения. Мининфраструктуры начало пилотный проект сотрудничества с GPS-навигатором Waze.
Пресс-служба ведомства рассказала, что система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Впоследствии она будет функционировать по всей стране.
Жалобы на плохое состояние дорог пользователей программы собираются в единую базу, которую анализирует в режиме онлайн «Укравтодор». Ведомство планирует таким образом собирать полную информацию о состоянии покрытия, оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за ДТП.
Водители могут предоставлять информацию в базу Waze с точными GPS-координатами, фотографиями и собственными комментариями.
В «Укравтодоре», кроме того, круглосуточно работает аналитическая диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан по телефону 044−287−11−40.
Мобильное приложение Waze позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, камер фиксации проезда на красный свет.
Недавно «Ракурс» сообщал о первых результатах реализации проекта взвешивания в движении грузового автотранспорта WiM. Уже в первый месяц работы она показала свою эффективность. Только одна площадка WiM-2, установленная на трассе Киев — Чоп, зафиксировала более 200 случаев перегрузки автомобилей.