Анна Новосад. Фото: BBC

https://racurs.ua/n130677-vno-po-matematike-sdelaut-obyazatelnym-v-2021-godu-mon.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным предметом, который будут сдавать украинские выпускники с 2021 года.

Тестирование по этому предмету будет двухуровневое, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «РБК-Украина».

Чиновница добавила, что эти изменения внедряются с целью углубления математических знаниях школьников.

Кроме того, улучшать уровень математической грамотности министр предлагает с помощью изменения методик преподавания предмета. В ближайшее время в министерстве планируют пересмотреть программу обучения математике, а также добавить часы на изучение этого предмета.

Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой — это должно стать результатом изменения смысла образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь, — уточнила Новосад.

Министр образования также заявила, что не стоит считать большой трагедией итоги исследования образовательных достижений учащихся от программы PISA, согласно которым украинские школьники оказались малограмотными. Новосад считает, что на фоне других стран, принимавших участие в исследовании, украинские ученики «более-менее хорошие».

Ранее «Ракурс» сообщал о результатах тестирования, которое было проведено в Украине по инициативе международной программы PISA (Programme for International Student Assessment). Уровень грамотности украинских школьников оценили как ниже среднего.