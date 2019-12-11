Ганна Новосад. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n130677-zno-z-matematyky-zroblyat-obov-yazkovym-u-2021-roci-mon.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов’язковим предметом, який складатимуть українські випускники з 2021 року.

Тестування з цього предмету буде дворівневим, заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад в інтерв’ю «РБК-Україна».

Чиновниця додала, що ці зміни впроваджуються з метою поглиблення математичних знань школярів.

Окрім того, покращувати рівень математичної грамотності міністр пропонує за допомогою зміни методик викладання предмета. Найближчим часом у міністерстві планують переглянути програму навчання математиці, а також додати години на вивчення цього предмета.

Ми повинні в цілому подолати страх дітей перед математикою — це має стати результатом зміни сенсу освіти і методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя, — наголосила Новосад.

Міністр освіти також заявила, що не варто вважати великою трагедією підсумки дослідження освітніх досягнень учнів від програми PISA, згідно з якими українські школярі виявилися малограмотними. Новосад вважає, що на тлі інших країн, які брали участь у дослідженні, українські учні «більш-менш хороші».

Раніше «Ракурс» повідомляв про результати тестування, яке було проведено в Україні з ініціативи міжнародної програми PISA (Programme for International Student Assessment). Рівень грамотності українських школярів оцінили як нижче середнього.