Сергій Курченко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130676-sprava-brokbiznesbanku-kurchenko-ne-zmig-domogtysya-skasuvannya-15-milyonnogo-shtrafu.html

Ракурс

Олігарх Сергій Курченко не добився скасування 15-мільйонного штрафу, який виніс Антимонопольний комітет України (АМКУ). Позов олігарха про визнання рішення АМКУ № 656-р від 20 листопада 2018 року недійсним Господарський суд Києва не задовольнив. Курченко був оштрафований за придбання контролю над «Брокбізнесбанком» без дозволу АМКУ.

Суд вирішив, що позивач не надав доказів, які б спростовували його вплив на діяльність банку, повідомляє Finbalance.

АМКУ було встановлено, що Курченко через підставні фірми придбав акції банку, сукупний розмір яких давав йому 80,028% голосів у вищому органі управління «Брокбізнесбанку». Загальна вартість придбаних Курченко акцій банку оцінюється у 2,07 млрд грн.

АМКУ встановив, що Курченко порушив п. 12 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та виніс рішення про накладення на олігарха штрафу в розмірі 15 млн грн.

За даними Генпрокуратури, Курченко придбав акції «Брокбізнесбанку» за допомогою кредитів, які взяв у тому ж «Брокбізнесбанку». Наприкінці лютого 2014 року НБУ визнав «Брокбізнесбанк» неплатоспроможним, а у червні регулятор відправив банк на ліквідацію. Вкладникам банку-банкрута були виплачені компенсації у межах гарантійної суми, розмір якої склав 2,6 млдр грн.

Як раніше писав «Ракурс», Генпрокуратура підозрює Курченка у причетності до злочинної організації, привласненні майна, службовій підробці, підробці документів, легалізації злочинних доходів, ухилення від сплати податків і фіктивному підприємництві.