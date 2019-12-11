Прожитковий мінімум в Україні пропонує збільшити Кабмін. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Кабінет міністрів України 11 грудня схвалив законопроект про підвищення суми прожитого мінімуму.

Ухвалення закону Верховною Радою дозволить збільшити розмір прожиткового мінімуму до 4 тис. 200 грн на місяць. Це майже в два рази більше ніж зараз. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на власному каналі в Telegram.

Уряд схвалив законопроект, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4 тис. 200 грн на місяць, — йдеться в повідомленні.

Гончарук відзначив, що цей проект закону — «важливий крок боротьби з бідністю в Україні». Наголосив, що ухвалення документу допоможе збільшити доходи найбільш соціально незахищених верств населення й при цьому уряд не буде змушений збільшувати ставок державних мит, платежів та штрафів.

Подробиць законопроекту прем'єр не розкрив. Як відомо, з 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум в Україні складає 2 тис. 27 грн на місяць.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні зросла мінімальна пенсія. Розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищили до 1 тис. 638 грн. Розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн й становить 16 тис. 380 грн. Перерахунок пенсій здійснюється в автоматичному режимі.

Раніше повідомлялося, що у листопаді Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення, що прожитковий мінімум в Україні на 2019 рік був встановлений протиправно. Феміда визнала, що відповідні дії Кабінету міністрів порушували соціальні стандарти і гарантії.