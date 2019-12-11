КРУ — Держаудитслужба — Офіс фінансового контролю: Кабмін створив новий перевіряючий орган, фото — "Лісівник"

https://racurs.ua/ua/n130674-kru-derjaudytslujba-ofis-finansovogo-kontrolu-kabmin-stvoryv-novyy-pereviryauchyy-organ.html

Ракурс

Кабінет міністрів 11 грудня на засіданні створив новий перевіряючий орган — Офіс фінансового контролю.

Нове відомство утворили замість Державної аудиторської служби. Офіс фінконтролю буде координуватися урядом через міністра фінансів і матиме статус інспекції, що є центральним органом виконавчої влади.

Він захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, а Україна стане передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами, — заявив у соцмережах прем'єр Олексій Гончарук.

Новий орган створюється на основі Держаудитслужби. Вона передає Офісу фінконтролю майно та функції. Штат цього відомства скоротять на 30%.

Мінфін має подати Кабміну впродовж місяця план реорганізації Державної аудит служби, а впродовж двох місяців розробити проект Положення про Офіс фінансового контролю.

Це не перша реаорганізація цієї служби. У 1993 році в Україні створили КРУ — Контрольно-ревізійне управління, яке реалізовувало державну політику у сфері державного фінансового контролю. У 2010 році Головне контрольно-ревізійне управління реорганізували у Державну фінансову інспекцію України, а 28 жовтня 2015 року на базі Держфінінспекції Кабмін створив Державну аудиторську службу України.

«Ракурс» повідомляв, що у жовтні цього року уряд повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Міністерству фінансів.