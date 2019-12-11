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ФСБ заявила про затримання українця в Криму. Фото: ТАСС

ФСБ заявила про затримання українця в окупованому Криму

11 гру 2019, 12:10
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Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала громадянина України в окупованому Криму.

Українця затримали при перетині адміністративного кордону з Херсонською областю. Окупанти заявили, що чоловік начебто намагався перетнути кордон з підробленою міграційною картою. Про це 11 грудня повідомляє сайт «Крыминформ» із посиланням на ФСБ.

Зазначається, що українець спочатку у ході опитування «плутався у свідченнях», але згодом розповів, що планував довготривалий період перебувати на території РФ, тому придбав бланк міграційної карти в Московській області за 4 тис. руб.

У російській спецслужбі додали, що затриманого передали російським правоохоронним органам Армянська. Наразі невідоме ім’я та прізвище затриманого громадянина України.

Нагадаємо, наприкінці вересня у російському ФСБ заявили, що затримали на території окупованого півострова «українську шпигунку», який закидають діяльність в інтересах української влади. У російській спецслужбі впевнені, що вона нібито збирала секретні військові дані на території Севастополя.


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