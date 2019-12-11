ФСБ заявила о задержании украинца в Крыму. Фото: ТАСС

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала гражданина Украины в оккупированном Крыму.

Украинца задержали при пересечении административной границы с Херсонской областью. Оккупанты заявили, что мужчина якобы пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой. Об этом 11 декабря сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что украинец сначала в ходе опроса «путался в показаниях», но впоследствии рассказал, что планировал длительный период находиться на территории РФ, поэтому приобрел бланк миграционной карты в Московской области за 4 тыс. руб.

В российской спецслужбе добавили, что задержанного передали российским правоохранительным органам Армянска. Пока неизвестны имя и фамилия задержанного гражданина Украины.

Напомним, в конце сентября в российском ФСБ заявили, что задержали на территории оккупированного полуострова «украинскую шпионку», которой забрасывают деятельность в интересах украинских властей. В российской спецслужбе уверены, что она якобы собирала секретные военные данные на территории Севастополя.