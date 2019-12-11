Дело Садового: Антикоррупционный суд освободил от залога еще одного фигуранта, фото - "Збруч"

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В деле мэра Львова Андрея Садового, которого подозревают в коррупции, появились неприятные для следствия новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции о залоге и для служащего Львовского горсовета Сергея Коровайника.

Его, как и Садового, подозревают в злоупотреблении служебным положением в деле о продаже земли под строительство индустриального парка во Львове.

Суд решил отменить залог в сумме 153,7 тыс. грн. на заседании, которое закончилось вечером 10 декабря. Фемида отклонила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отменила решение суда о денежном залоге и требовании о сдаче заграничного паспорта.

Коровайника взяли на поруки, — цитируют решение ВАКС на сайте Львовского горсовета.

Ранее под личное обязательство отпустили и самого мэра Львова. Апелляционная палата ВАКС 4 декабря удовлетворила апелляционную жалобу Садового по делу избрании ему меры пресечения.

Сначала ему присудили уплату залога 1 млн 56 тыс. 550 грн, а впоследствии отпустили под личное обязательство до 20 января 2020 года.

Правоохранители подозревают Садового и чиновников мэрии в злоупотреблении властью при продаже земельного участка (24 га) под индустриальный парк. В 2015 году город на открытом инвестиционном конкурсе привлек нидерландскую компанию CTP, которая заплатила за землю 54 млн грн и должна была построить индустриальный парк.

Следствие считает, что чиновники не имели права продавать эту землю, поскольку она принадлежит Рясно-Руському сельсовету и ее целевое назначение — земли сельского хозяйства, а не промышленности. В мэрии же настаивают на том, что на момент продажи земли в 2015 году указанные земли были собственностью Львова.