Нафтогаз. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n130671-alternativa-rossiyskomu-gazu-naftogaz-smojet-zakupat-goluboe-toplivo-esche-u-treh-inostrannyh.html

Ракурс

НАК «Нафтогаз Украины» теперь сможет закупать газ еще у трех иностранных компаний за счет средств, привлеченных в рамках размещения еврооблигаций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнил список компаний, которые имеют право принимать участие в тендерах, проводимых «Нафтогазом».

Проект ЕБРР позволяет «Нафтогазу» совершать закупки газа на сумму 120 млн долл. у европейских поставщиков, которые предварительно были одобрены регулятором, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Список потенциальный поставщиков газа для «Нафтогаза» дополнили компании:

Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Венгрия);

Trailstone GmbH (Германия);

Geoplin d.o.o (Словения).

Свои заявки на прохождение предварительного отбора могут подавать и другие компании на протяжении действия данного проекта ЕБРР.

В 2017 и 2018 году перечень возможных поставщиков газа состоял из 11 компаний:

CEZ a.s. (Чешская республика);

GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);

Alpiq Energy SE (Чешская республика);

MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

Axpo Solutions AG (Швейцария);

DXT Commodities SA (Швейцария);

EDF Trading Limited (Великобритания);

Uniper Global Commodities SE (Германия);

RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

ENGIE SA (Франция);

Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Как ранее писал «Ракурс», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о внедрении Украиной европейского метода расчета за транзит российского газа в ЕС.