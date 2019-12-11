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Ракурс
Нафтогаз. Фото: РБК-Украина

Альтернатива российскому газу: «Нафтогаз» сможет закупать голубое топливо еще у трех иностранных компаний

11 дек 2019, 11:48
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НАК «Нафтогаз Украины» теперь сможет закупать газ еще у трех иностранных компаний за счет средств, привлеченных в рамках размещения еврооблигаций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнил список компаний, которые имеют право принимать участие в тендерах, проводимых «Нафтогазом».

Проект ЕБРР позволяет «Нафтогазу» совершать закупки газа на сумму 120 млн долл. у европейских поставщиков, которые предварительно были одобрены регулятором, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Список потенциальный поставщиков газа для «Нафтогаза» дополнили компании:

  • Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Венгрия);
  • Trailstone GmbH (Германия);
  • Geoplin d.o.o (Словения).

Свои заявки на прохождение предварительного отбора могут подавать и другие компании на протяжении действия данного проекта ЕБРР.

В 2017 и 2018 году перечень возможных поставщиков газа состоял из 11 компаний:

  • CEZ a.s. (Чешская республика);
  • GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);
  • Alpiq Energy SE (Чешская республика);
  • MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
  • Axpo Solutions AG (Швейцария);
  • DXT Commodities SA (Швейцария);
  • EDF Trading Limited (Великобритания);
  • Uniper Global Commodities SE (Германия);
  • RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
  • ENGIE SA (Франция);
  • Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Как ранее писал «Ракурс», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о внедрении Украиной европейского метода расчета за транзит российского газа в ЕС.

Источник: Ракурс


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