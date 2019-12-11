Альтернатива российскому газу: «Нафтогаз» сможет закупать голубое топливо еще у трех иностранных компанийhttps://racurs.ua/n130671-alternativa-rossiyskomu-gazu-naftogaz-smojet-zakupat-goluboe-toplivo-esche-u-treh-inostrannyh.htmlРакурс
НАК «Нафтогаз Украины» теперь сможет закупать газ еще у трех иностранных компаний за счет средств, привлеченных в рамках размещения еврооблигаций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дополнил список компаний, которые имеют право принимать участие в тендерах, проводимых «Нафтогазом».
Проект ЕБРР позволяет «Нафтогазу» совершать закупки газа на сумму 120 млн долл. у европейских поставщиков, которые предварительно были одобрены регулятором, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Список потенциальный поставщиков газа для «Нафтогаза» дополнили компании:
- Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Венгрия);
- Trailstone GmbH (Германия);
- Geoplin d.o.o (Словения).
Свои заявки на прохождение предварительного отбора могут подавать и другие компании на протяжении действия данного проекта ЕБРР.
В 2017 и 2018 году перечень возможных поставщиков газа состоял из 11 компаний:
- CEZ a.s. (Чешская республика);
- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);
- Alpiq Energy SE (Чешская республика);
- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
- Axpo Solutions AG (Швейцария);
- DXT Commodities SA (Швейцария);
- EDF Trading Limited (Великобритания);
- Uniper Global Commodities SE (Германия);
- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
- ENGIE SA (Франция);
- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).
Как ранее писал «Ракурс», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о внедрении Украиной европейского метода расчета за транзит российского газа в ЕС.