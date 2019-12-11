Нафтогаз. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n130671-alternatyva-rosiyskomu-gazu-naftogaz-zmoje-zakupovuvaty-blakytne-palyvo-sche-u-troh-inozemnyh.html

Ракурс

НАК «Нафтогаз України» тепер зможе закуповувати газ ще у трьох іноземних компаній за рахунок коштів, залучених у рамках розміщення єврооблігацій. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) доповнив список компаній, які мають право брати участь у тендерах, що проводяться «Нафтогазом».

Проект ЄБРР дозволяє «Нафтогазу» здійснювати закупівлі газу на суму 120 млн дол. у європейських постачальників, які попередньо були схвалені регулятором, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Список потенційний постачальників газу для «Нафтогазу» доповнили компанії:

Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Угорщина);

Trailstone GmbH (Німеччина);

Geoplin d.o.o (Словенія).

Свої заявки на проходження попереднього відбору можуть подавати й інші компанії протягом дії даного проекту ЄБРР.

У 2017 і 2018 роках перелік можливих постачальників газу складався із 11 компаній:

CEZ a.s. (Чеська Республіка);

GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);

Alpiq Energy SE (Чеська республіка);

MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);

Axpo Solutions AG (Швейцарія);

DXT Commodities SA (Швейцарія);

EDF Trading Limited (Велика Британія);

Uniper Global Commodities SE (Німеччина);

RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);

ENGIE SA (Франція);

Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).

Як раніше писав «Ракурс», виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про впровадження Україною європейського методу розрахунку за транзит російського газу в ЄС.