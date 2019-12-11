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Ракурс
Нафтогаз. Фото: РБК-Україна

Альтернатива російському газу: «Нафтогаз» зможе закуповувати блакитне паливо ще у трьох іноземних компаній

11 гру 2019, 11:48
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НАК «Нафтогаз України» тепер зможе закуповувати газ ще у трьох іноземних компаній за рахунок коштів, залучених у рамках розміщення єврооблігацій. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) доповнив список компаній, які мають право брати участь у тендерах, що проводяться «Нафтогазом».

Проект ЄБРР дозволяє «Нафтогазу» здійснювати закупівлі газу на суму 120 млн дол. у європейських постачальників, які попередньо були схвалені регулятором, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Список потенційний постачальників газу для «Нафтогазу» доповнили компанії:

  • Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Угорщина);
  • Trailstone GmbH (Німеччина);
  • Geoplin d.o.o (Словенія).

Свої заявки на проходження попереднього відбору можуть подавати й інші компанії протягом дії даного проекту ЄБРР.

У 2017 і 2018 роках перелік можливих постачальників газу складався із 11 компаній:

  • CEZ a.s. (Чеська Республіка);
  • GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);
  • Alpiq Energy SE (Чеська республіка);
  • MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);
  • Axpo Solutions AG (Швейцарія);
  • DXT Commodities SA (Швейцарія);
  • EDF Trading Limited (Велика Британія);
  • Uniper Global Commodities SE (Німеччина);
  • RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);
  • ENGIE SA (Франція);
  • Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).

Як раніше писав «Ракурс», виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про впровадження Україною європейського методу розрахунку за транзит російського газу в ЄС.

Джерело: Ракурс


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