Альтернатива російському газу: «Нафтогаз» зможе закуповувати блакитне паливо ще у трьох іноземних компанійhttps://racurs.ua/ua/n130671-alternatyva-rosiyskomu-gazu-naftogaz-zmoje-zakupovuvaty-blakytne-palyvo-sche-u-troh-inozemnyh.htmlРакурс
НАК «Нафтогаз України» тепер зможе закуповувати газ ще у трьох іноземних компаній за рахунок коштів, залучених у рамках розміщення єврооблігацій. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) доповнив список компаній, які мають право брати участь у тендерах, що проводяться «Нафтогазом».
Проект ЄБРР дозволяє «Нафтогазу» здійснювати закупівлі газу на суму 120 млн дол. у європейських постачальників, які попередньо були схвалені регулятором, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
Список потенційний постачальників газу для «Нафтогазу» доповнили компанії:
- Magyar Foldgazkereskedo Zrt (MFGK) (Угорщина);
- Trailstone GmbH (Німеччина);
- Geoplin d.o.o (Словенія).
Свої заявки на проходження попереднього відбору можуть подавати й інші компанії протягом дії даного проекту ЄБРР.
У 2017 і 2018 роках перелік можливих постачальників газу складався із 11 компаній:
- CEZ a.s. (Чеська Республіка);
- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);
- Alpiq Energy SE (Чеська республіка);
- MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);
- Axpo Solutions AG (Швейцарія);
- DXT Commodities SA (Швейцарія);
- EDF Trading Limited (Велика Британія);
- Uniper Global Commodities SE (Німеччина);
- RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);
- ENGIE SA (Франція);
- Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія).
Як раніше писав «Ракурс», виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про впровадження Україною європейського методу розрахунку за транзит російського газу в ЄС.