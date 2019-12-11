У Києві на заводі «Радикал» зафіксовано випаровування ртуті. Фото: Міненерго

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Випаровування ртуті на заводі «Радикал» у Києві, який припинив свою роботу в 1996 році, перевищують допустиму норму.

Вимірювання на території заводу показали, що рівень випаровувань цього металу перевищує норму на різних ділянках у 4−16 разів. Влітку цей показник сягав позначки у 40 разів, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища України.

Забруднена територія не огороджена і її належним чином не охороняють. Поруч із заводом побудовано два житлові будинки і ще одна будівля перебудовується під житло. Неподалік розташовані офісні приміщення, ринок і розважальний центр «Платформа арт-завод».

У Міненерго заявили про необхідність закриття периметру й обмеження доступу людей до майданчика колишнього гидролізного цеху. Наступного тижня спеціальні служби намагатимуться усунути проблему з випаровуванням ртуті.

Завод «Радикал» розташований у Дніпровському районі Києва. За радянських часів тут був засекречений військовий об'єкт, на якому виготовляли перископи для підводних човнів.

Сьогодні територія заводу більше нагадує могильник із небезпечними речовинами. На думку екологів, тут є близько 200 тис. т забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я ініціювало зміни до законодавства щодо оновлення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі.