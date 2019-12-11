В Киеве на заводе «Радикал» зафиксированы испарения ртути. Фото: Минэнерго

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Испарения ртути на заводе «Радикал» в Киеве, который прекратил свою работу в 1996 году, превышают допустимую норму.

Измерения на территории завода показали, что уровень испарений этого металла превышает норму на разных участках в 4−16 раз. Летом этот показатель достигал отметки в 40 раз, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Загрязненная территория не ограждена и ее должным образом не охраняют. Рядом с заводом построены два жилых дома и еще одно здание перестраивается под жилое. Здесь же находятся офисные помещения, рынок и развлекательный центр «Платформа арт-завод».

В Минэнерго заявили о необходимости закрытия периметра и ограничения доступа людей к площадке бывшего гидролизного цеха. На следующей неделе специальные службы будут пытаться устранить проблему с испарениями ртути.

Завод «Радикал» находится в Днепровском районе Киева. В советское время здесь располагался засекреченный военный объект, на котором изготавливали перископы для подводных судов.

Сегодня территория завода больше напоминает могильник с опасными веществами. По мнению экологов, здесь находится около 200 тыс. т загрязненных строительных конструкций и грунтов.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения инициировало изменения в законодательстве по обновлению допустимых норм вредных веществ в воздухе.