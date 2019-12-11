«Шахтер» — «Аталанта»: что говорят букмекеры о решающем матче в группе Лиги чемпионов, фото — ФК Шахтер

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Ракурс

Сегодня донецкий «Шахтер» в Харькове проведет заключительный матч в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов.

Игра решающая для обеих команд, ведь для выхода в стадию плей-офф «горнякам» необходимо не проиграть, а итальянцев, в составе которых играет украинский сборник Руслан Малиновский, устроит только победа.

Букмекеры уверены, что у двух команд равные шансы на победу. В последние дни в «Аталанту» даже стали больше верить. Коэффициенты крупнейших компаний на рынке такие:

Отметим, что украинские компании утром давали на победу «Шахтера» коэффициенты 2,5 — 2,6. Матч в Италии в сентябре закончился победой украинцев со счетом 1:2.

Прямая трансляция матча состоится на телеканале «Футбол 2». Начало в 19.55.

В предыдущем туре группового этапа «Шахтер» повез ничью домой из выездного матча с «Манчестер Сити». Для прохода в плей-офф ЛЧ может хватить и ничьей при непроигрыше «Ман Сити» в Загребе. Перед последним туром группового этапа в квартете С только «Манчестер Сити» обеспечил себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На выходных «горняки» выиграли очередной матч украинского чемпионата. На этот раз под «Шахтер» попал «Олимпик», который был разгромлен 3:0. «Аталанта» также выиграла свой последний матч. В поединке против «Вероны» наш Малиновский отличился первым голом в Серии А, а победу «Аталанта» завоевала на 90 минуте матча.