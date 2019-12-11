«Шахтар» — «Аталанта»: що кажуть букмекери про вирішальний матч у групі Ліги чемпіонів, фото — ФК Шахтар

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Ракурс

Сьогодні донецький «Шахтар» у Харкові проведе заключний матч у груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів.

Гра вирішальна для обох команд, адже для виходу в стадію плей-офф «гірникам» необхідно не програти, а італійців, у складі яких грає український збірник Руслан Маліновський, влаштує тільки перемога.

Букмекери впевнені, що у двох команд рівні шанси на перемогу. В останні дні в «Аталанту» навіть стали більше вірити. Коефіцієнти найбільших компаній на ринку такі:

Відзначимо, що українські компанії уранці давали на перемогу «Шахтаря» коефіцієнти 2,5 — 2,6. Матч в Італії у вересні закінчився перемогою українців з рахунком 1:2.

Пряма трансляція матчу відбудеться на телеканалі «Футбол 2». Початок о 19.55.

У попередньому турі групового етапу «Шахтар» повіз нічию додому із виїзному матчу з «Манчестер Сіті». Для проходу в плей-офф ЛЧ може вистачити і нічиєї за умови непрограшу «Ман Сіті» в Загребі. Перед останнім туром групового етапу в квартеті С тільки «Манчестер Сіті» забезпечив собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На вихідних «гірники» виграли черговий матч українського чемпіонату. Цього разу під «Шахтар» потрапив «Олімпік», який був розгромлений 3:0. «Аталанта» також виграла свій останній матч. У поєдинку проти «Верони» наш Малиновський відзначився першим голом в Серії А, а перемогу «Аталанта» здобула на 90 хвилині матчу.