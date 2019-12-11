Справа Садового: Антикорупційний суд звільнив від застави ще одного фігуранта, фото — "Збруч"

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У справі мера Львова Андрія Садового, якого підозрюють у корупції, з’явилися неприємні для слідства новини. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала рішення першої інстанції про заставу і для службовця Львівської міськради Сергія Коровайника.

Його, як і Садового, підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі про продаж землі під будівництво індустріального парку у Львові.

Суд вирішив скасувати заставу в сумі 153,7 тис. грн. на засіданні, яке закінчилося увечері 10 грудня. Феміда відхилила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скасувала рішення суду про грошову заставу і вимога про здачу закордонного паспорта.

Коровайника взяли на поруки, — цитують рішення ВАКС на сайті Львівської міськради.

Раніше під особисте зобов’язання відпустили й самого мера Львова. Апеляційна палата ВАКС 4 грудня задовольнила апеляційну скаргу Садового у справі обрання йому запобіжного заходу.

Спочатку йому присудили сплату застави 1 млн 56 тис. 550 грн, а згодом відпустили під особисте зобов’язання до 20 січня 2020 року.

Правоохоронці підозрюють Садового й чиновників мерії у зловживанні владою під час продажу земельної ділянки (24 га) під індустріальний парк. У 2015 році місто на відкритому інвестиційному конкурсі залучило нідерландську компанію CTP, яка заплатила за землю 54 млн грн та мала збудувати індустріальний парк.

Слідство вважає, що чиновники не мали права продавати цю землю, оскільки вона належить Рясне-Руському сільраді і її цільове призначення — землі сільського господарства, а не промисловості. У мерії ж наполягають на тому, що на момент продажу землі в 2015 році зазначені землі були власністю Львова.