КРУ — Госаудитслужба — Офис финансового контроля: Кабмин создал новый проверяющий орган, фото — "Лесник"

https://racurs.ua/n130674-kru-gosauditslujba-ofis-finansovogo-kontrolya-kabmin-sozdal-novyy-proveryauschiy-organ.html

Ракурс

Кабинет министров 11 декабря на заседании создал новый проверяющий орган — Офис финансового контроля.

Новое ведомство образовали вместо Государственной аудиторской службы. Офис финконтроля будет координироваться правительством через министра финансов и будет иметь статус инспекции, которая является центральным органом исполнительной власти.

Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами, — заявил в соцсетях премьер Алексей Гончарук.

Новый орган создается на основе Госаудитслужбы. Она передают Офису финконтроля имущество и функции. Штат этого ведомства сократят на 30%.

Минфин обязали подать Кабмину в течение месяца план реорганизации Государственной аудитслужбы, а в течение двух месяцев разработать проект положения об Офисе финансового контроля.

Это не первая реаорганизация этой службы. В 1993 году в Украине создали КРУ — Контрольно-ревизионное управление, которое реализовывало государственную политику в сфере государственного финансового контроля. В 2010 году Главное контрольно-ревизионное управление реорганизовали в Государственную финансовую инспекцию Украины, а 28 октября 2015 года на базе Госфининспекции Кабмин создал Государственную аудиторскую службу Украины.

«Ракурс» сообщал, что в октябре этого года правительство вернуло Госаудитслужбу в подчинение Министерству финансов.