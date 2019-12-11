Прожиточный минимум в Украине предлагает увеличить правительство. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Кабинет министров Украины 11 декабря одобрил законопроект о повышении суммы прожитого минимума.

Принятие закона Верховной Радой позволит увеличить размер прожиточного минимума до 4 тыс. 200 грн в месяц. Это почти в два раза больше чем сейчас. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на собственном канале в Telegram.

Правительство одобрило законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4 тыс. 200 грн в месяц, — говорится в сообщении.

Гончарук отметил, что этот проект закона — «важный шаг борьбы с бедностью в Украине». Подчеркнул, что принятие документа поможет увеличить доходы наиболее социально незащищенных слоев населения и при этом правительство не будет вынуждено увеличивать ставки государственных пошлин, платежей и штрафов.

Подробностей законопроекта премьер не раскрыл. Как известно, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн на месяц.

Напомним, с 1 декабря в Украине выросли минимальная пенсия. Размер минимальной пенсии для лиц, которые потеряли работоспособность, повысили до 1 тыс. 638 грн. Размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 тыс. 380 грн. Перерасчет пенсий производится в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в ноябре Окружной админсуд Киева принял решение, что прожиточный минимум в Украине на 2019 год был установлен незаконно. Фемида признала, что соответствующие действия Кабинета министров поднимали социальные стандарты и гарантии.