Дело «Брокбизнесбанка»: Курченко не смог добиться отмены 15-миллионного штрафа

Сергей Курченко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n130676-delo-brokbiznesbanka-kurchenko-ne-smog-dobitsya-otmeny-15-millionnogo-shtrafa.html

Ракурс

Сергей Курченко не добился отмены 15-миллионного штрафа, который наложил на него Антимонопольный комитет Украины. Иск олигарха о признании решения АМКУ № 656-р от 20 ноября 2018 года недействительным не был удовлетворен Хозяйственным судом Киева.

Курченко был оштрафован за приобретения контроля над «Брокбизнесбанком» без разрешения АМКУ. Суд решил, что истец не предоставил доказательств, которые бы опровергали его влияние на деятельность банка, сообщает Finbalance.

АМКУ установил, что Курченко через подставные фирмы приобрел акции банка, совокупный размер которых давал ему 80,028% голосов в высшем органе управления «Брокбизнесбанка». Общая стоимость приобретенных Курченко акций банка составила 2,07 млрд грн.

При этом Курченко нарушил п. 12 ст. 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», за что на него наложили штраф в размере 15 млн грн.

По данным Генпрокуратуры, Курченко приобрел акции «Брокбизнесбанка» с помощью кредитов, которые взял в том же банке. В конце февраля 2014 года НБУ признал «Брокбизнесбанк» неплатежеспособным, а в июне регулятор ликвидировал его. Вкладчикам банка-банкрота были выплачены компенсации в пределах гарантийной суммы, размер которой составил 2,6 млрд грн.

Как ранее писал «Ракурс», Генпрокуратура подозревает Курченко в причастности к созданию преступной организации, присвоению имущества, служебному подлогу, подделке документов, легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и фиктивному предпринимательству.