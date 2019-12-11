Народные депутаты снова устроили драку. Фото: dnepr.info

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Драка между действующим и бывшими народными депутатами произошла 11 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики.

Мужчины подрались во время рассмотрения законопроекта о рынке земли № 2178−10, который должен быть подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Впоследствии председатель комитета Николай Сольский предложил перенести рассмотрение документа. Об этом шла речь в трансляции заседания.

Я предлагаю продолжить заседание с учетом наработки секретариатом подкомитета завтра в 8.00, — заявил Сольский.

Впоследствии драку устроили народный депутат от «Слугу народа» Андрей Богданец и представители «Свободы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые были нардепами в Раде прошлого созыва. Драка длилась около полторы минуты, после чего участников разняли.

После конфликта партия «Слуга народа» обнародовала заявление, в котором заявила, что считает нападение на Богданца «провокацией и дестабилизацией ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам». В политсиле обратились к правоохранителям отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством.

Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы — говорится в заявлении.

Напомним, 11 декабря заседал комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Народные депутаты обсуждали вопрос оборота земель сельскохозяйственного назначения.