ESA відправить на орбіту зонда для збору сміття. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n130682-esa-vidpravyt-na-orbitu-myslyvcya-za-kosmichnym-smittyam.html

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Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про підготовку першого зонда, призначеного для знищення космічного сміття.

Так званий мисливець на космічне сміття отримав назву ClearSpace-1. За створення апарату відповідає стартап ClearSpace із Швейцарії. Запуск зонда запланований на 2025 рік. Про це 11 грудня повідомляє «Вокруг света».

За словами засновника ClearSpace Люка Піге, наразі питання космічного сміття актуальне, як ніколи. На цей час у космосі нараховується майже 2 тис. діючих супутників, а понад 3 тис. вийшли з ладу. Фахівець відзначає, що найближчим часом кількість космічного сміття тільки зростатиме через зіткнення пристроїв один з одним, навіть, якщо зупинити всі космічні запуски.

Уявіть собі, наскільки небезпечним було б плавання у відкритому морі, якби всі кораблі, втрачені за минулі століття, все ще дрейфували на поверхні води. Така нинішня ситуація на орбіті, і не можна допустити, щоб вона тривала, — заявив глава ESA Йохан-Дітріх Вернер.

Пристрій ClearSpace-1 планують вивести на низьку навколоземну орбіту, на висоту приблизно в 500 км. Спершу зонд повинен упоратися з 100-кілограмовим об'єкт, який відділився від ракети Vega, запущеної в 2013 році. Очікується, що «мисливець на сміття» виявить об'єкт, захопить його за допомогою чотирьох роботизованих рук і доставить в нижні шари атмосфери, де сміття згорить.

Нагадаємо, компанія Boeing завершила ключовий етап підготовки до запуску космонавтів на орбіту. На стартовому майданчику Complext 41 військово-повітряних сил США на мисі Канаверал у Флориді встановили капсулу Boeing CST-100 Starliner на ракеті ULA Atlas V.