Скульптура пса у Києві. Фото: Oleg Godunov у Facebook

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Ракурс

У Києві встановили скульптуру п’ятиметрового англійського бульдога.

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Незвичайна скульптура з’явилася біля станції метро «Почайна». Киян та мешканців столиці автори запрошують познайомитися з гігантом. Про це 7 жовтня повідомив один з творців скульптури Олег Годунов на власній сторінці в Facebook.

Ми вирішили зробити сюрприз для столиці нашої України. Тепер у місті Київ житиме англійський п’ятиметровий бульдог. Поки найбільша скульптура, яку ми зробили, — зазначив він та додав, що створення цієї скульптури було нелегкою справою.

За словами іншого творця цього гіганта Івана Длугуновича, бульдога назвали Другом. Скульптуру автори вирішили подарувати Києву, на її створення пішло 30 робочих днів.

Нагадаємо, у китайській провінції Гуандун масивну скульптуру дракона встановили на горі Тяньцзі. На його створення у Китаї витратили 5 млн дол.