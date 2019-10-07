Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: liga.net

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Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини, пояснив, звідки взялась і що передбачає так звана «формула Штайнмаєра».

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За його словами, введення в дію цієї формули передбачає розділення великих кроків, які Україна та представники ОРДЛО не бажали виконувати, на низку дрібніших. Про це Штайнмаєр заявив під час візиту в Тбілісі у коментарі ВВС.

Глава Німеччини відзначив, що Москва не має відношення до написання цієї формули. Він переконує, що «формула Штайнмаєра» виникла через те, що перемовини глав нормандської четвірки у Парижі 2015 року ніяк не просувалися.

Кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити, — зазначив Штайнмаєр.

Політик додав, що його дивує аргумент противників «формули Штайнмаєра», оскільки під час її обговорення був присутній тодішній президент Петро Порошенко.

Видання припускає, що Штайнмаєр міг помилитися з точною датою або місцем переговорів, оскільки зустріч у «нормандському форматі» в Парижі за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини відбулася 2 жовтня 2015 року. Зустріч у Берліні відбулася у жовтні 2016 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що «формула Штайнмаєра» полягає в тому, щоб запрацював закон про особливий статус Донбасу. Такий статус можливий тільки після проведення на Донбасі місцевих виборів, які повинні пройти виключно по Конституції України.