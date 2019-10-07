Скульптура пса в Киеве. Фото: Oleg Godunov в Facebook

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Ракурс

В Киеве установили скульптуру пятиметрового английского бульдога.

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Необычная скульптура появилась возле станции метро «Почайна». Киевлян и жителей столицы авторы приглашают познакомиться с гигантом. Об этом 7 октября сообщил один из создателей скульптуры Олег Годунов на собственной странице в Facebook.

Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. Пока самая большая скульптура, которую мы сделали, — отметил он и добавил, что создание этой скульптуры было нелегким делом.

По словам другого создателя этого гиганта Ивана Длугуновича, бульдога назвали Другом. Скульптуру авторы решили подарить Киеву, на ее создание ушло 30 рабочих дней.

Напомним, в китайской провинции Гуандун массивную скульптуру дракона установили на горе Тяньцзи. На его создание в Китае потратили 5 млн долл.