Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Скульптура пса в Киеве. Фото: Oleg Godunov в Facebook

В Киеве установили пятиметровую скульптуру английского бульдога (ФОТО, ВИДЕО)

7 окт 2019, 18:22
999

В Киеве установили скульптуру пятиметрового английского бульдога.

Loading...

Необычная скульптура появилась возле станции метро «Почайна». Киевлян и жителей столицы авторы приглашают познакомиться с гигантом. Об этом 7 октября сообщил один из создателей скульптуры Олег Годунов на собственной странице в Facebook.

Мы решили сделать сюрприз для столицы нашей Украины. Теперь в городе Киев будет жить английский пятиметровый бульдог. Пока самая большая скульптура, которую мы сделали, — отметил он и добавил, что создание этой скульптуры было нелегким делом.

По словам другого создателя этого гиганта Ивана Длугуновича, бульдога назвали Другом. Скульптуру авторы решили подарить Киеву, на ее создание ушло 30 рабочих дней.

Скульптура пса в Киеве. Фото: Oleg Godunov в Facebook

Скульптура пса в Киеве. Фото: Oleg Godunov в Facebook

Напомним, в китайской провинции Гуандун массивную скульптуру дракона установили на горе Тяньцзи. На его создание в Китае потратили 5 млн долл.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Штайнмайер объяснил работу «формулы Штайнмайера»

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пояснил, что так называемая формула Штайнмайера заключается в попытках разделить большие шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких

Новости Украины
17:50

Кличко vs Гончарук: Окружной админcуд Киева назначил дату заседания

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску мэра Киева Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку

Новости Украины
17:31
Новости партнеров
Загрузка...