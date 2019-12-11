Скульптура «Ежик в тумане». Фото: LB.ua

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Скульптура «Ежик в тумане» временно перенесена из центра Киева в связи с заменой брусчатки.

Демонтаж скульптуры «Лошадка», более известной как «Ежик в тумане», провели для обновления дорожного покрытия аллеи в рамках создания эко-парка, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, планируется установить освещение с солнечными батареями, зарядные станции, а также арт-объект, меняющий цвет подсветки. Реконструкцию сквера планируют завершить к концу текущего года.

Скульптуру «Ежика в тумане» установили в 2009 году в Киеве на пересечении улиц Золотоворотской, Рейтарской и Георгиевского переулка. Ее авторами стали Владимир Колинько и Георгий Куровский, которые уже несколько лет украшают столицу причудливыми фигурками животных и сказочных персонажей.

«Ежик в тумане» стоял на стволе испортившегося дерева. Для создания иголок была использована достаточно интересная техника: пень обвязали металлической сеткой, а в ней закрепили шурупы.

Напомним, что недавно в столице установили пятиметровую скульптуру английского бульдога. Она появилась возле станции метро «Почайна».