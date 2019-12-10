Ситуация на Донбассе: боевики замаскировались и зашли в Станицу Луганскую. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n130623-situaciya-na-donbasse-boeviki-zamaskirovalis-i-zashli-v-stanicu-luganskuu.html

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На Донбассе на участке разведения сил в Станице Луганской зафиксировали переодетых оккупантов.

Пророссийские боевики были одеты в камуфляжную форму российского образца. На их нарукавных повязках значилось «СЦКК-JCCC». Такая символика представителями Совместного центра по контролю и координации не используется, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На участках разведения разрешено находиться только офицерам СЦКК. Представителям вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) находиться на этих территориях запрещено, поскольку это нарушает минские договоренности.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что офицеры армии России прекратили свою деятельность в составе СЦКК еще в декабре 2017 года. Представителей ОРДЛО в составе центра контроля и координации официально нет.

Штаб ООС требует от представителей вышеупомянутых вооруженных формирований покинуть территорию разведения сил. Требование адресовали администрации оккупантов в Луганской области.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед журналистами после «нормандского саммита» в Париже сообщил, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год. Его необходимо согласовывать с каждой стороной на переговорах в Минске.