Ситуація на Донбасі: бойовики замаскувалися і зайшли до Станиці Луганської. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n130623-sytuaciya-na-donbasi-boyovyky-zamaskuvalysya-i-zayshly-do-stanyci-luganskoyi.html

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На Донбасі на ділянці розведення сил у Станиці Луганській зафіксовано переодягнених окупантів.

Проросійські бойовики були одягнені в камуфляжну форму російського зразка. На їхніх нарукавних пов’язках значилося «СЦКК-JCCC». Така символіка представниками Спільного центру з контролю та координації не використовується, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

На ділянках розведення дозволено перебувати лише офіцерам СЦКК. Представникам збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) перебувати на цих територіях заборонено, оскільки це порушує мінські домовленості.

У штабі операції Об'єднаних сил наголосили, що офіцери армії Росії припинили свою діяльність у складі СЦКК ще в грудні 2017 року. Представників ОРДЛО у складі центру контролю та координації офіційно немає.

Штаб ООС вимагає від представників вищезазначених збройних формувань вийти із території розведення. Вимогу адресували адміністрації окупантів у Луганській області.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу перед журналістами після «нормандського саміту» в Парижі повідомив, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на рік. Його необхідно погоджувати з кожною стороною на переговорах у Мінську.