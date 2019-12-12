Пешеход. Фото: avto-flot.ru

https://racurs.ua/n130725-peshehod-ne-vsegda-prav-verhovnyy-sud-priznal-ego-vinovnikom-dtp-i-obyazal-remontirovat-avto.html

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Пешеход признан виновником ДТП. Такое решение вынес Верховный суд после рассмотрения кассационной жалобы ответчика, который был признан виновником ДТП судом первой инстанции. Его также обязали возместить расходы на ремонт автомобиля в 73 тыс. 701 грн и оплатить государственную пошлину в 737 грн.

Судебная тяжба длилась несколько лет. ДТП произошло еще 15 декабря 2015 года, но водителю Toyota Land Cruiser пришлось долго доказывать, что виновником аварии был именно пешеход. Было установлено, что водитель ехал на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжую часть выбежал пешеход, спровоцировав ДТП. Водитель автомобиля выиграл дело в суде первой инстанции, а затем доказал свою правоту в апелляционном суде, сообщает LIGA.net.

ВС отметил, что согласно ст. 1187 Гражданского кодекса Украины, пешехода невозможно классифицировать как надлежащий субъект ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Но есть и другие правовые основания для привлечения виновного в ДТП пешехода к гражданско-правовой ответственности. В частности, в подобных случаях суды могут применять нормы ст. 1166 ГКУ, которая предусматривает ответственность за причиненный ущерб и ее полное возмещение лицом, нанесшим указанный ущерб.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как ранее писал «Ракурс», под Киевом пьяный военнослужащий на автомобиле совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов.